Türkiye'nin 43 yıllık ilaç devi yabancılara satıldı! Eski ortaktan zehir zemberek sözler

Türkiye\'nin 43 yıllık ilaç devi yabancılara satıldı! Eski ortaktan zehir zemberek sözler
26.03.2026 10:17
Türkiye'nin 43 yıllık köklü ilaç şirketi Sanovel'in çoğunluk hisseleri, Londra merkezli Afendis Capital Management’a satıldı. Satış sonrası eski ortak Zafer Toksöz, "Maalesef yabancıların eline yok pahasına kaptırdık. Aile fertlerinin hırsa kapılarak, hakkından daha fazlasını elde etme rüyası ile yapılan yanlışlar; bugün gösterdi ki sorun kurumsallaşmada değil miras hukukunda" dedi.

Majezik, Lansor, Selectra, Ator, Neruda ve Cempes gibi yaygın kullanılan ilaçları portföyünde bulunduran Sanovel’in çoğunluk hisseleri el değiştirdi. Yıllık yaklaşık 300 milyon kutu üretim kapasitesine sahip şirketin hisseleri, İngiltere merkezli yatırım fonu Afendis Capital Management’a satıldı. Satış bedeline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE AZINLIK PAYI DEVREDİLMİŞTİ

Sanovel’de daha önce de hisse satışı gerçekleşmişti. 2020 yılında şirketin yüzde 30’luk payı, 200 milyon dolar karşılığında uluslararası yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma devredilmişti. Son satışla birlikte şirketin kontrolü yabancı yatırımcının eline geçmiş oldu.

MİRAS ANLAŞMAZLIĞI SATIŞIN ÖNÜNÜ AÇTI

Şirketin kurucusu Erol Toksöz’ün 2012’de, eşi Sebahat Toksöz’ün ise 2021’de hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde miras anlaşmazlığı yaşandı. Kardeşler Zafer Toksöz ile Ahmet Toksöz arasında şirketler ve taşınmazların paylaşımı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Sürecin yargıya taşınması ve yönetimde yaşanan sorunlar, satış sürecini hızlandırdı.

Türkiye'nin 43 yıllık ilaç devi yabancılara satıldı! Eski ortaktan zehir zemberek sözler
Ahmet-Zafer Toksöz

ZAFER TOKSÖZ SATIŞA TEPKİ GÖSTERDİ

Eski ortaklardan Zafer Toksöz, satış kararına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğini açıklayan Toksöz, şirketin değerinin “yok pahasına” yabancı yatırımcılara devredildiğini savundu. Toksöz, yaşanan sürecin kurumsallaşma eksikliğinden değil, miras paylaşımındaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını ifade etti.

"YOK PAHASINA YABANCILARA KAPTIRDIK"

Toksöz, yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğini duyurduğu açıklamasında, satışı eleştirerek şunları söyledi:

"Bugün yarım yüzyıla yakın bir sürede oluşmuş mükemmel bir değeri maalesef yabancıların eline yok pahasına kaptırmış bulunmaktayız. Türkiye’de neden üçüncü nesle bu tip şirketlerin kalmadığına örnek olarak hep uzmanlar kurumsallaşamamaktan bahseder. Oysa son beş senedir kurumsallaşamamış bir firma nasıl oldu da profesyonellerin elinde değerini korumayı başardı, bu da bir örnek olarak tarihe not düşülsün. Aile fertlerinin hırsa kapılarak, hakkından daha fazlasını elde etme rüyası ile yapılan yanlışlar; bugün gösterdi ki sorun kurumsallaşmada değil miras hukukunda. Kumdan altın yaratan bir neslin kurduğu bu değerler çarçur olurken, maalesef kurucuların mezarda kemiklerinin sızlamasına yol açar, böyle de devam eder gider"

MİRASIN BOYUTU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Aile içindeki anlaşmazlıkta, Sebahat Toksöz’e ait yaklaşık 250 milyon dolarlık miras gündeme gelmişti. Mirasın; İsviçre bankalarındaki nakit varlıklar, İstanbul’daki yüksek değerli gayrimenkuller ve tarihi Saffet Paşa Yalısı gibi önemli mülkleri içerdiği belirtilmişti. Taraflar arasındaki gerilim, şirketin geleceğini doğrudan etkileyen bir sürece dönüştü.

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 43 yıllık ilaç devi yabancılara satıldı! Eski ortaktan zehir zemberek sözler - Son Dakika

  Apple User Apple User:
    ilaçda müthiş vurgun var devlet kendi üretmeli bu tür stratejik ürünleri
SON DAKİKA: Türkiye'nin 43 yıllık ilaç devi yabancılara satıldı! Eski ortaktan zehir zemberek sözler - Son Dakika
