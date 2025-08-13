Türkmenbaşı: Tarih ve Lojistik Merkezi - Son Dakika
Türkmenbaşı: Tarih ve Lojistik Merkezi

Türkmenbaşı: Tarih ve Lojistik Merkezi
13.08.2025 11:20
Türkmenbaşı, Hazar kıyısında önemli bir lojistik merkez ve turizm bölgesi olarak biliniyor.

Türkmenistan'ın Hazar kıyısında yer alan ve ülkenin lojistik ağları açısından büyük öneme sahip olan Türkmenbaşı şehri, ismini ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Saparmurat Niyazov'dan (Türkmenbaşı) aldı.

Türkmenbaşı, Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde ve Hazar Denizi'nin kıyısında yer alıyor. Şehir, uluslararası havalimanı ve limana sahip olmasıyla ülkenin lojistik hattı açısından oldukça büyük öneme sahip.

Dağların arasında kalan ve aynı zamanda ülkenin en önemli turizm bölgesi Avaza'ya araçla sadece 25 dakika uzaklıkta olan Türkmenbaşı'ndaki havalimanı da özellikle yaz aylarında turistlerin ilk ayak bastığı nokta.

Nüfusu yaklaşık 80 bin olan Türkmenbaşı'nda Türkmenlerin yanı sıra özellikle eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde buraya yerleşen Rus ve Ermeni azınlık yaşamını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının yaz aylarında 40 dereceyi bulabildiği Türkmenbaşı'nda kışın ise sıfırın altındaki dereceleri görmek mümkün.

Türkmenbaşı'nın tarihçesi

Rus Çarlığı, 1869'ta Krasnovodsk Kalesi'nin inşasıyla bölgeyi Hazar'daki askeri üslerinden biri ve önemli liman şehri olarak kulandı. Eski SSCB'nin kurulmasıyla Krasnovodsk (Kızılsu) adı verilen şehir, doğal kaynak taşımacılığında önemli bir merkez haline geldi.

SSCB'nin dağılması ve bağımsız Türkmenistan'ın kurulmasıyla şehrin kaderi değişti. 1993'te Türkmenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı olan Saparmurat Niyazov'a (Türkmenbaşı) atfen şehre mevcut ismi verildi.

Türkmenbaşı'nda gezilecek yerler

Türkmenbaşı'nın köklü tarihini gözler önüne seren Krasnovodsk Kalesi, şehri ziyaret edenlerin ilk uğrak noktaları arasında.

Kalenin şehrin savunmasındaki rolünden kalan kalıntılar ve sistemler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

19. yüzyılın sonlarına doğru Hazar kıyısındaki stratejik yerlerin kontrolü amacıyla inşa edilen kale, aynı zamanda Rusların Orta Asya'ya yönelik ilerleyişinde askeri üs olarak da kullanıldı.

Kale, ülkenin bağımsızlığının ardından Türkmenistan hükümeti tarafından koruma altına alındı.

Şehirde ülkenin tarihine ışık tutan birçok müze, anıt ve eski Sovyet döneminden kalan eserler bulunuyor.

Türkmenbaşı'nda ziyaretçilere, özellikle Hazar'dan çıkan balıkların pişirildiği lokantalar olmak üzere birçok farklı lezzeti deneme şansı sunuluyor. Şehirde gutab, kakmaç, Türkmen pilavı ve doğrama gibi Türkmen mutfağının yöresel tatlarını deneyimlemek mümkün.

Lokantalarda Türkmenistan müziğinin yanı sıra Türk şarkıları da sıkça dinleniyor.

Kaynak: AA

Türkmenistan, Ekonomi, Güncel, Turizm, Ulaşım, Kültür, Yaşam

Son Dakika Güncel Türkmenbaşı: Tarih ve Lojistik Merkezi - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkmenbaşı: Tarih ve Lojistik Merkezi - Son Dakika
