Türkmenistan'da BM LLDC Toplantısı Töreni

Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde Birleşmiş Milletler'in (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısı kapsamında Türkmenistan ve BM bayraklarının göndere çekilmesi töreni düzenlendi.

BM tarafından düzenlenen LLDC toplantısı öncesinde yapılan törene, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, BM En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima ve çok sayıda yetkili katıldı.

Meredov, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, bunun Türkmenistan'ın BM Şartı'na olan güçlü bağlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Konferansa dünya genelinden çok sayıda katılımcının iştirak edeceğini belirten Meredov, bu kapsamda birçok liderin, üst düzey yetkilinin, uzmanın ve sektör temsilcisinin bir araya geleceğini hatırlattı.

Türkmenistanlı Bakan, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

BM Yüksek Temsilcisi Fatima da konferansın önemine değinerek, Türkmenistan hükümeti ve halkına misafirperverlikleri nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Avaza'nın zengin kültürel mirası ve artan uluslararası tanınırlığıyla konferans için uygun olduğunu aktaran Fatima, konferans süresince LLDC ülkelerinin yaşadıkları zorlukların çözümüne yönelik çalışılacağı mesajını verdi.

Konuşmaların ardından Türkmenistan ve BM bayrakları askeri bando eşliğinde göndere çekildi.