Türkoğlu\'da 1680 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyon 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Türkoğlu ilçesinde Suriye uyruklu M.Ş.A'ya (32) ait araçta arama yapan ekipler 1680 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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