Türksat 6A\'nın Yörünge Yolculuğunda Son Ateşleme Gerçekleştirildi

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TÜRKİYE'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5'inci ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki SpaceX'e ait merkezden Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda sona geliniyor. Uzay yolculuğuna başladığı andan itibaren program çerçevesinde bugüne kadar 10, 12, 14 ve 16 Temmuz tarihlerinde 4 kez ateşleme gerçekleştirilen Türksat 6A'nın, bugün başarıyla gerçekleştirilen 5'inci ve son ateşleme ile geçici yörüngesine ulaşması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye saati ile 23.58'de başlayan ve 5.5 dakika süren ateşlemeyi TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde takip etti.

'TÜRKSAT 6A TEKNOLOJİ ÜRÜNÜDÜR'

Türkiye'nin milli uzay yolculuğu projeleri arasında en önemlilerinden biri olan Türksat 6A projesinde çok önemli bir aşamanın tamamlandığını söyleyen Bakan Kacır, "Daha önceki haberleşme uydularımızı yurt dışından temin etmiş bir ülke olarak Türksat 6A ile ilk kez kendi haberleşme uydumuzu, kendi ekiplerimizin geliştirmeleriyle, tasarımlarıyla üretmiş ve nihayetinde uzaya göndermiş olduk. Türksat 6A, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en yüksek kıymete sahip teknoloji platformu, teknoloji ürünüdür. Türksat 6A ile birlikte Türkiye artık kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri haline gelmiştir. Türksat A6'nın geliştirme süreci boyunca 23 farklı çeşitte 84 ekipmanı yerli olarak ürettik. 396 çevresel ve fonksiyonel testi kendi merkezimizde TUSAŞ yerleşkesinde uydu sistemleri entegrasyon ve test merkezinde kendi imkanlarımızla başarıyla tamamladık. ve nihayetinde Türksat 6A'da yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranı yakaladık. Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland, Türksat 6A ile birlikte Türksat haberleşme uydularının kapsama alanına dahil olmuş oldu. Türksat 6A'da yaşadığımız ilklerden en önemlisi belki de yörünge transferlerini kendi ekiplerimizin kabiliyetleriyle yapabilmekti. Çünkü bu yetkinlik Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda geliştireceği yeni uydu ve uzay sistemlerinde değerlendireceğimiz önemli bir kabiliyeti bize getirmiş oldu" dedi.

'15 YIL BOYUNCA GÖREV YAPACAK'

Türksat 6A'nın 9 Temmuz'da Türkiye saati ile 02.30'da uzaya gönderildiğini hatırlatan Bakan Kacır, "Fırlatmanın 67'nci dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldı. İlk sinyalden yaklaşık bir saat sonra uyduya ilk komutu yine ekiplerimiz göndermiş oldular. Daha sonra yine ekiplerimiz tarafından gönderilen komutla önemli aşamalardan biri olarak kabul ettiğimiz güneş panellerinin açılışını gerçekleştirmiş olduk. Sonrasında geçtiğimiz günlerde 10, 12, 14 ve 16 Temmuz tarihlerinde 4 farklı ateşleme yaparak uyduyu roketten ayrıldıktan sonra hareket etmekte olduğu 300 kilometre ve 70 bin kilometre arasındaki eliptik yörüngeden adım adım nihai görev yörüngesi olan 35 bin 786 kilometrelik dairesel yörüngeye transfer ettik. İşte bu transfer işlemlerinin sonuncusuna da az önce şahitlik etmiş olduk. 5 dakika 22 saniye süren ateşlemeyle birlikte artık Türksat 6A nihai görev yörüngesi olan 35 bin 786 kilometre irtifadaki dairesel yörüngeye yerleşti. Şimdi önümüzdeki aylarda yaklaşık 50 derecelik yörüngede Türksat 6A testlerini tamamlayacak. ve sonrasında da nihai görev yörüngesi olan 42 dereceye transfer olacak. Ekiplerimiz tarafından faaliyet göstermek üzere en az 15 yıl boyunca görev yapmak üzere Türksat'ımıza teslim edilmiş olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeni uydu projeleriyle yine milli uzay programımızın en önemli aşamalarından biri olan ay misyonumuzla bu kabiliyetleri çok daha ileri düzeylere bu pırıl pırıl ekiplerimiz sayesinde taşıyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde Türkiye'nin adını uzaya yazdırmaya, Türkiye'yi uzay teknolojilerinde lider ülkelerden biri kılmaya yönelik pek çok projeyi, programı hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşım yaptı. Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5'inci ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında" ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT 6A İLE TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ AKTİF UYDU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle aktif uydu sayısı 9'a yükseldi. Türkiye'nin, Türksat 6A öncesinde 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B) ve 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve İMECE) olmak üzere aktif 8 uydusu bulunuyordu. Türksat 6A, filonun 9'uncu faal uydusu haline geldi.