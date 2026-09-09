TUSAŞ, 65,2 milyar liralık AR-GE harcamasıyla zirvede yer aldı - Son Dakika
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TUSAŞ, 65,2 milyar liralık AR-GE harcamasıyla zirvede yer aldı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), AR-GE harcamasıyla Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması'nda zirvedeki yerini korudu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), AR-GE harcamasıyla Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması'nda zirvedeki yerini korudu.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime tarafından bu yıl 13'üncü kez hazırlanan araştırma, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 şirket ile AR-GE merkezlerine sahip şirketlerin 2025 yılı verileri üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, 500 şirketin toplam AR-GE yatırımı 257 milyar 875 milyon liraya ulaştı.

Şirketlerin AR-GE harcamaları, AR-GE personel sayısı, patent, faydalı model, tasarım tescili ve marka verilerinin incelendiği araştırmada TUSAŞ, 65 milyar 207 milyon 978 bin 740 liralık AR-GE yatırımıyla liderliğini sürdürdü. TUSAŞ, bir önceki yıla göre AR-GE harcamasını yüzde 26,6 artırdı.

Araştırmanın faydalı model tescili kategorisinde de TUSAŞ zirvede yer aldı. TUSAŞ'ın 2025 yılı içerisinde aldığı 43 faydalı model tescili dikkati çekti. TUSAŞ, 66 patentle patent sıralamasında da dördüncü sırada yer aldı.

Bu yıl ilk kez hazırlanan "AR-GE Ürünleriyle En Fazla İhracat Gerçekleştiren İlk 100" sıralamasında TUSAŞ, 2023-2025 döneminde AR-GE ürünlerinden elde ettiği 58 milyar 932 milyon liralık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Savunma ve havacılık sanayisi, bu kategoride 245,1 milyar liralık ihracatla otomotiv sektörünün ardından ikinci sırada konumlandı.

AR-GE merkezlerindeki istihdamda da savunma ve havacılık sanayisi şirketleri öne çıkarken, TUSAŞ 5 bin 100 AR-GE personeli ve 1190 kadın AR-GE çalışanıyla sektörün ikinci büyük istihdam sağlayıcısı konumunda yer aldı.

Elde edilen sonuçlar, TUSAŞ'ın yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonu doğrultusunda sürdürdüğü AR-GE yatırımlarının Türkiye'nin inovasyon ekosistemindeki lider konumunu bir kez daha teyit etti.

Kaynak: AA

Havacılık, Türkiye, Ekonomi, Güncel, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ, 65,2 milyar liralık AR-GE harcamasıyla zirvede yer aldı - Son Dakika

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