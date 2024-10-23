Tusaş'a Terör Saldırısı... Fatih Erbakan: "milletimizin Başı Sağ Olsun. Rabbim, Ülkemizi ve Milletimizi Her Türlü Kötülükten Muhafaza Eylesin"

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısına ilişkin "Hain saldırıda şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabı üzerinden TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Erbakan'ın paylaşımı şöyle:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin."