Tusaş\'a Terör Saldırısı... Vasip Şahin: Bu Menfur Terörist Saldırısını Şiddetle Lanetliyorum

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(ANKARA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin, "Milletimizin birliğine, bütünlüğüne, huzuruna yönelik bu menfur terörist saldırısını şiddetle lanetliyorum" açıklamasını yaptı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, TUSAŞ saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milletimizin birliğine, bütünlüğüne, huzuruna yönelik bu menfur terörist saldırısını şiddetle lanetliyorum.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ankaramıza geçmiş olsun."