TUSAŞ helikopter kazasında bir şehit

(ANKARA) - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, eğitim uçuşu sırasında R-44 tipi helikopterin düşmesi sonucu Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ın şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün eğitim uçuşu gerçekleştiren R-44 tipi helikopterin kazaya uğraması sonucu çalışma arkadaşımız, Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal şehit olmuştur."
Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan pilot adayına acil şifalar temenni ediyoruz. Olay, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde titizlikle incelenmektedir."
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