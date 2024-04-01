Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz" denildi.
TÜSİAD 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından bir açıklama yaptı. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında iş birliğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI VE YEREL YÖNETİCİLERİ KUTLUYORUZ"
"Demokrasinin temel unsurlarından yerel yönetim seçimlerini geride bıraktık. Görevlerine başlayacak belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyoruz. Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız."
Son Dakika › Güncel › TÜSİAD, Yerel Yönetimlere İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,93, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 78,25 artış gösterdi. Mart 2024'te giyim, diğer harcamalar, ev eşyası, konut, gıda, sağlık ve kişisel bakım, ulaştırma ve haberleşme, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında artış yaşandı. Aynı dönemde toptan fiyatlarda ise madenler, gıda maddeleri, işlenmemiş maddeler, kimyevi maddeler, inşaat malzemeleri ve yakacak ve enerji maddeleri gruplarında artış görüldü.
Arnavutköy'de muhtarlık seçimi nedeniyle tartışan 2 muhtar adayından biri diğerini bıçaklamış ardından çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştı. Çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Ankaralı iş dünyası temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ise seçim sürecinin ülkeyi ekonomi gündeminden uzaklaştırdığını belirterek, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.
Adana'da yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan şebekelere yönelik düzenlenen operasyonda 10 yabancı uyruklu şahıs ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 10 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine gönderilirken 2 organizatör ise tutuklandı.
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