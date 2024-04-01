TÜSİAD, Yerel Yönetimlere İşbirliği Çağrısı Yaptı

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz" denildi.

TÜSİAD 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından bir açıklama yaptı. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında iş birliğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI VE YEREL YÖNETİCİLERİ KUTLUYORUZ"

"Demokrasinin temel unsurlarından yerel yönetim seçimlerini geride bıraktık. Görevlerine başlayacak belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyoruz. Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız."