Tusk'tan Nawrocki'ye Sert Eleştiri

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Macaristan ziyaretini eleştirerek, ülkenin çıkarının Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "Rusya yanlısı ve Avrupa karşıtı politikalarını" desteklemek olmadığını söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin Macaristan ziyaretinin tüm Avrupa'da kamuoyunun dikkatini çektiğini belirtti.

Ziyaretin "Polonya hükümetinin tavsiye ve görüşlerine rağmen" gerçekleştiğini kaydeden Tusk, seçim arifesinde Orban'a destek verilmesinin Polonya'nın çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

Polonya'nın çıkarının Orban'ın "Rusya yanlısı ve Avrupa karşıtı politikalarını" desteklemek olmadığını dile getiren Tusk, Cumhurbaşkanı Nawrocki'ye hitaben, "Siz Polonya'nın cumhurbaşkanısınız ve Polonya'ya karşı sorumluluklarınız var, Rusya'ya değil." ifadelerini kullandı.

Tusk, "Orban'ın en yakın çalışma arkadaşları" olarak nitelendirdiği Macar diplomatların bir süredir Rus yetkililerle yakın işbirliği içinde olduklarına ve Avrupa kurumlarındaki toplantılardan gizli bilgileri aktardıklarına dair bilgiler aldığını kaydetti.

Polonya'nın Ukrayna'ya savaşın ilk aylarında gönderdiği askeri ekipmanlar karşılığında Avrupa fonlarından alması gereken 2 milyar zlotinin (yaklaşık 468 milyon avro) halen ödenmediğini hatırlatan Tusk, bu ödemenin Orban tarafından engellendiğini öne sürdü.

Tusk, son günlerdeki gelişmelerin Polonya'nın temel çıkarlarına ve güvenliğine doğrudan zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, 23 Mart'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi ziyaret ederek, Başbakan Orban ile bir araya gelmişti.

Macaristan'da 12 Nisan'da genel seçim yapılacak.