Tutuklu eski Pakistan Başbakanı İmran Han mahkeme kararına rağmen PIMS'e götürüldü - Son Dakika
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Tutuklu eski Pakistan Başbakanı İmran Han mahkeme kararına rağmen PIMS'e götürüldü

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Tutuklu eski Pakistan Başbakanı İmran Han, göz rahatsızlığı için Adiala Cezaevi'nden İslamabad'daki PIMS'e götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından durumu stabil bulunan Han, aynı gece cezaevine geri gönderildi.

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin kurucusu İmran Han'ın göz rahatsızlığına ilişkin tetkik ve tedavisinin devamı için hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Han, tedavisini yürüten göz doktorunun tavsiyesi üzerine Ravalpindi kentinde tutuklu bulunduğu Adiala Cezaevi'nden başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsüne (PIMS) götürüldü.

Hastane yetkilisi, Han'ın göz muayenesini de içeren sağlık kontrolünden geçirildiğini belirterek, yaşamsal bulgularının normal, genel sağlık durumunun ise stabil olduğunu bildirdi.

Yetkili, Han'ın aynı gece gerekli bakım ve takip talimatları verilerek taburcu edildiğini ve yeniden hapishaneye nakledildiğini aktardı.

PTI lideri Gohar Ali Han ise eski Başbakan'ın sağlık kontrolünden geçirildiğini basındaki haberlerden öğrendiklerini belirterek, Han'ın kapsamlı muayene için özel hastane olan Şifa Uluslararası Hastanesine nakledilmesi taleplerini yineledi.

Yüksek Mahkeme, 18 Ağustos'ta Han'ın muayene ve tedavi için İslamabad'daki Şifa Uluslararası Hastanesine nakledilmesi ve bir sonraki duruşmaya kadar bu hastanede kalmasını kararlaştırmıştı. Tedavi ve inceleme sırasında Han'ın kız kardeşi ve kişisel doktorunun da hazır bulunmasına karar verilmişti.

Mahkemenin bu kararına rağmen Han, PIMS'e götürülmüş, tedavisinin ardından yeniden cezaevine nakledilmişti.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han'ın 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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