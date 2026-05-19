Tutuklu Gazeteciler İçin Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklu Gazeteciler İçin Destek Eylemi

19.05.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basın meslek örgütleri, Alican Uludağ'ın duruşması öncesi gazetecilerin serbest bırakılmasını talep edecek.

(ANKARA) – Basın meslek örgütleri, tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın 21 Mayıs'ta görülecek ilk duruşmasının yüz yüze yapılması ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talebiyle 20 Mayıs'ta Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyecek.

Basın meslek örgütleri, tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın 21 Mayıs'ta görülecek ilk duruşması öncesinde Ankara Adliyesi önünde bir araya gelme çağrısı yaptı. Ortak açıklamada, Uludağ'ın yüz yüze yargılanması talebi dile getirilirken, tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması istendi.

"Özgür basın olmadan demokrasi olmaz" başlığıyla yapılan çağrıda, DW Muhabiri Alican Uludağ'ın Ankara'da hakim karşısına yüz yüze çıkarılması gerektiği ifade edildi. Basın meslek örgütleri, gazetecilere yönelik baskılara karşı dayanışma çağrısında bulunarak halkın haber alma hakkının önemine dikkati çekti."

Basın açıklamasının, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de Ankara Adliyesi önünde düzenleneceği bildirildi. Ortak açıklama, Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) katılımıyla yapılacak.

Ortak çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

"Özgür basın olmadan demokrasi olmaz' inancıyla tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrımızı yinelemek, Alican Uludağ'ın Ankara'da hakimin karşısında yüz yüze yargılanmasını talep etmek üzere buluşuyoruz. Basın meslek örgütleri olarak yapacağımız basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı, halkın haber alma hakkına inanan tüm dostlarımızı bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklu Gazeteciler İçin Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
12:26
Mango kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında
Mango kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 14:23:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Tutuklu Gazeteciler İçin Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.