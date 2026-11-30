(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yayımlanan video mesajında, "Kimin hakikatten yana durduğunu tarih yazacak" ifadelerini kullandı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun "Kimin hakikatten yana durduğunu tarih yazacak!" notuyla paylaşılan videoda İBB'ye ilişkin çeşitli belgelere; soruşturma süreçleri, kamu zararı iddiaları ve yatırım işlemlerine ilişkin yanıtlara yer verildi.

Videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Borcumuzu zamanında ödedik, iddianameye 'kamu zararı' diye yazdılar. Gelin, metrolara ve borsaya birlikte bakalım. 2019'da İstanbul'u devraldığımızda metro şantiyeleri durmuştu. Kamu bankaları kapılarını kapattı. İller Bankasından tek kuruş alamadık. Dış kredi izinleri yıllarca bekletildi. Bakanlığın 20 yıla yaydığı metro bedellerini ise bizden 10-11 ayda kestiler. Biz durmadık. Dünyanın önde gelen bankalarının kapısını çaldık, kredi bulduk, tahvil çıkardık. Şantiye durmasın diye önce kendi kasamızdan harcadık. Kredi gelince karşıladık. Tek bir ödemeyi aksatmadık. Bugün 'kamu zararı' dedikleri işte bu. Sonuç, 65,1 kilometre raylı sistem. Metro yapımını yılda 7,2 kilometreden 14 kilometreye çıkardık. Metroyu iki katına çıkaran yönetim, metroya bulduğu kredi yüzünden yargılanıyor. Şimdi tarihlere bakın. 24 Şubat 2025. İstanbul Başsavcısı üniversiteye yazıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'diploması derhal iptal edilsin'. İki gün sonra, 26 Şubat. Aynı başsavcı, borsa soruşturması için SPK'ye yazıyor. Bu tarihi unutmayın. 19 Mart, şafak operasyonu. Yüzlerce gözaltı. Art arda tutuklamalar. İBB'ye 9 dalga. İki günde yüzde 16,3 değer kaybetti.

Kasım 2025. Dönemin başsavcısı, '560 milyarlık yolsuzluk' diyerek yola çıktı. 560 kuruş bile bulamayınca iddianameye 160 milyarlık bir kapak yaptı. 110 milyarı Cebeci dosyası, 53,5 milyarı bizim metro kredilerimiz. İçinde ne mi var? 19,85 milyar bankalara kredi geri ödemesi, 13,84 milyar kendi şirketlerimize ödeme, 19,82 milyar 'projeyle bağ kurulamadı' denen harcama. Yani borcumuzu ödememiz bile kamu zararı sayılıyor. Aynı ay Hazine ve Maliye Bakanı bile fonlarda manipülasyon yapıldığını söyledi. Yine aynı ay Tera adlı şirketin işlemlerine dikkat çeken eski MASAK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı. Şikayet eden Tera'ydı. Şubat 2026. O müzekkereyi yazan başsavcı, Adalet Bakanı oldu. Mayısta butlan kararı açıklandığında borsa yine çöktü. Tera o sırada 1 milyar 870 milyon dolarlık alım yapıyordu.

Eylül 2026. Fon vurgunu patladı. Yüz binlerce yatırımcının birikimi kilitlendi. O MASAK Başkan Yardımcısını şikayet eden şirketin yöneticileri bugün tutuklu. Diploma iki günde iptal edildi. Fon vurgunu 1,5 yılda ortaya çıkabildi. Biz İstanbul'a metro yapmak için borç bulduk. Borcumuzu da kuruşu kuruşuna ödedik. Her kararımızın hesabını vermeye hazırız. Ama bir düşünün. Borcunu ödeyen, metroyu yapan 20 aydır içeride. Yüz binlerce insanın birikimini eriten vurgunun siyasi ve yargı ayağıysa hala karanlıkta. Biz yine de umutluyuz. Çünkü metrolar orada. Her sabah milyonlarca İstanbullu, 'kamu zararı' dedikleri o hatlarla işine gidiyor. Kimin hakikatten yana durduğunu tarih yazacak."