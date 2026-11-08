Tutuklu İPA Başkanı Gökce 600\'üncü günde delil yokluğunu ve süre aşımını dile getirdi

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, cezaevindeki 600'üncü gününde yaptığı açıklamada, hakkında somut delil bulunmadığını ve yasal tutukluluk süresinin aşıldığını ifade etti. Kamu görevlisi olarak imzaladığı belgeler nedeniyle suçlandığını belirten Gökce, "Ben hala niye tutukluyum? Biz hala niye hapisteyiz" diye sordu.

Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce'nin sosyal medya hesabından cezaevinde geçirdiği 600 güne ilişkin açıklaması paylaşıldı. Gökce'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Altı 'Yüz' gün. 6 adet 'Yüz' gün. 6 saat kalması bile güç olan bir hücrede, 12 metrekare içinde, 22 metrekarelik tel örgülü gökyüzünde…

Altı 'Yüz' gün… Nedenini bilmiyorum. Delil yok, aleyhe ifade yok, tanık yok, gizli tanık yok, etkin pişman veya tutuksuz sanık yok. Kamu görevlisi olarak attığım imzalardan suç örgütü ve ihaleye fesat suçlaması çıkaran bir iddianame ile 20 aydır tutukluyum. 425 tutuklu-tutuksuz sanık dinlendi, 50 müşteki, tanık konuştu. Bana çay bile ısmarladığını söyleyen, adımı anan yok. İhaleler, kamunun para harcadığı değil, gelir getirici belediye tesislerinin ve reklam mecralarının işletilmesi ihaleleri. Tümünü, 30 yıldır olduğu üzere, belediye iştirakleri almış (Medya AŞ ve Kültür AŞ). Şartnameler yıllardır aynı. İhaleye fesat için gösterilen tek bir fiil yok. Ne yaptım da ihaleye fesat karıştırdım! Hiçbir yanıt yok.

Encümene sevk ettiğim ve kesinleştirdiğim bu ihaleler, 30 yıldır aynı şekilde yapıldığı halde bize gelince örgüt namına ve fesat karıştırılmış diye niteleniyor. Birçok arkadaş bu sebeple hapiste. Aynı ihale evraklarını benden önce imzalayanlar genel müdür. Hatta bakan! Ben ise 17 aydır evli olduğum sevdiğime 20 aydır uzaktan bakan! Yüklenen suçlar için öngörülen azami bir yıllık tutukluluk süresini, ancak zorunlu hallerde yarı oranda uzatılması mümkün olan üst sınırını da iki ay aşacak biçimde geride bıraktım. Öğretiye göre, 18 ay bitiminde tutukluluğun kendiliğinden kalkması ve serbest bırakılmam gerekiyor ama hala tutukluyum. Tutuklu kaldığım süre, istenilen hapis cezanın alt sınırının infazı için hesaplanan zamanı da aşmış durumda. Hakkımda mahkumiyet hükmü kurulsa ve kesinleşse, bir gün dahi hapiste kalmamam gerekiyor. Ben hala niye tutukluyum? Biz hala niye hapisteyiz? 'Yüzü' olan, altı kere değil bir kere yanıtlasın yeter!"