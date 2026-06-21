Bora Balcıoğlu'ndan Belediye Başkan Vekilliği Seçiminin Ardından Dayanışma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bora Balcıoğlu'ndan Belediye Başkan Vekilliği Seçiminin Ardından Dayanışma Mesajı

21.06.2026 12:40  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yerine seçilen Başkan Vekili Yalçın Ekici'yi tebrik ederek, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin herkesin belediye başkanı olma anlayışıyla hizmet edeceklerini belirtti.

(İSTANBUL) - Tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin ardından kaleme aldığı mektubunda, Başkan Vekili seçilen Yalçın Ekici'yi ve meclis üyelerini tebrik ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin belediye başkanı olma yolunda hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Sizleri çok özledim. İnşallah en kısa zamanda aranızda olmak dileğiyle, dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda tutuklanan ve tutuklanması üzerine, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun, Silivri Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin ardından el yazısıyla yazdığı mesajı paylaşıldı.

Balcıoğlu, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Keleş ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kaleme aldığı mesajında, seçim sürecine katılan meclis üyelerine teşekkür etti.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Yalçın Ekici'nin Silivri Belediye Başkan Vekili olarak seçilmesinin ardından Silivri Belediye Meclisi'nde güzel bir demokrasi örneği sergilendiğini belirten Balcıoğlu, "Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminde göreve seçilen Yalçın Ekici başta olmak üzere, katılan bütün meclis üyelerimize güzel bir demokrasi örneği gösterdikleri için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SİLİVRİ'MİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK"

Silivri'nin birlik, beraberlik ve huzur kültürüne dikkati çeken Balcıoğlu, ilçenin en önemli özelliklerinden birinin farklı şehirlerden gelen yurttaşların kardeşçe bir arada yaşayabilmesi olduğunu belirtti. Bora Balcıoğlu, "Silivri'miz her şeyin en iyisine layıktır. İlçemizi diğer ilçelerden ayıran ve benim de en beğendiğim özelliği; 81 ilden hemşehrimizin yaşadığı, kendini yalnız hissetmediği, kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde huzur içinde yaşadığı bir ilçe olmasıdır" değerlendirmesini yaptı.

"BU HUZURU KORUYACAĞIZ"

Silivri'de huzuru korumaya, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin belediye başkanı olma anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Balcıoğlu, "Sizleri çok özledim. İnşallah en kısa zamanda aranızda olmak dileğiyle, dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Tutuklama, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bora Balcıoğlu'ndan Belediye Başkan Vekilliği Seçiminin Ardından Dayanışma Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco’da yer yerinden oynadı Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı
Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı
Fişi ilk yarıdan çektiler Brezilya, Haiti’ye şans tanımadı Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı
Dünya bu anları konuşuyor Amerika’ya damga vuran ’’Türk yürüyüşü’’ Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''

13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:32
Erdoğan’a gençlerden Babalar Günü sürprizi
Erdoğan'a gençlerden Babalar Günü sürprizi
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 14:24:54. #7.12#
SON DAKİKA: Bora Balcıoğlu'ndan Belediye Başkan Vekilliği Seçiminin Ardından Dayanışma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.