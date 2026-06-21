Bora Balcıoğlu'ndan Belediye Başkan Vekilliği Seçiminin Ardından Dayanışma Mesajı

(İSTANBUL) - Tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin ardından kaleme aldığı mektubunda, Başkan Vekili seçilen Yalçın Ekici'yi ve meclis üyelerini tebrik ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin belediye başkanı olma yolunda hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Sizleri çok özledim. İnşallah en kısa zamanda aranızda olmak dileğiyle, dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda tutuklanan ve tutuklanması üzerine, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun, Silivri Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin ardından el yazısıyla yazdığı mesajı paylaşıldı.

Balcıoğlu, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Keleş ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kaleme aldığı mesajında, seçim sürecine katılan meclis üyelerine teşekkür etti.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Yalçın Ekici'nin Silivri Belediye Başkan Vekili olarak seçilmesinin ardından Silivri Belediye Meclisi'nde güzel bir demokrasi örneği sergilendiğini belirten Balcıoğlu, "Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminde göreve seçilen Yalçın Ekici başta olmak üzere, katılan bütün meclis üyelerimize güzel bir demokrasi örneği gösterdikleri için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SİLİVRİ'MİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK"

Silivri'nin birlik, beraberlik ve huzur kültürüne dikkati çeken Balcıoğlu, ilçenin en önemli özelliklerinden birinin farklı şehirlerden gelen yurttaşların kardeşçe bir arada yaşayabilmesi olduğunu belirtti. Bora Balcıoğlu, "Silivri'miz her şeyin en iyisine layıktır. İlçemizi diğer ilçelerden ayıran ve benim de en beğendiğim özelliği; 81 ilden hemşehrimizin yaşadığı, kendini yalnız hissetmediği, kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde huzur içinde yaşadığı bir ilçe olmasıdır" değerlendirmesini yaptı.

"BU HUZURU KORUYACAĞIZ"

Silivri'de huzuru korumaya, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin belediye başkanı olma anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Balcıoğlu, "Sizleri çok özledim. İnşallah en kısa zamanda aranızda olmak dileğiyle, dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.