Tutuklu Tanju Özcan: "Masak Raporu Dâhil; Ne Benim, Ne Yakınlarımın, Ne Vakfın Ne de Belediyenin Hesaplarında Şüpheli Hareket Tespit Edemiyorlar"

06.04.2026 16:20  Güncelleme: 17:26
(ANKARA)- Sincan Cezevi'nde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "MASAK raporu dahil; ne benim, ne yakınlarımın, ne vakfın ne de belediyenin hesaplarında şüpheli veya izaha muhtaç hesap hareketi tespit edemiyorlar. Yüzlerce kişi dinlediler, bir açık bulamadılar. Menfaat temin edenlerin; burs alan öğrenciler, tekerlekli sandalye alınan engelliler ve ayni/nakdi yardım yapılan vatandaşlar olduğu ortaya çıktı" dedi.

Sincan Cezevi'nde tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkındaki soruşturma kapsamında kendisi, yakınları, vakıf ve belediye hesaplarında şüpheli bir hareket bulunamadığını savundu. Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Menfaat sağlanan kim? 40 gündür Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutukluyum. Kimse, kendisine veya yakınlarına menfaat sağladı diyemiyor. MASAK raporu dahil; ne benim, ne yakınlarımın, ne vakfın ne de belediyenin hesaplarında şüpheli veya izaha muhtaç hesap hareketi tespit edemiyorlar. Yüzlerce kişi dinlediler, bir açık bulamadılar. Menfaat temin edenlerin; burs alan öğrenciler, tekerlekli sandalye alınan engelliler ve ayni/nakdi yardım yapılan vatandaşlar olduğu ortaya çıktı. Bu işler bu kadar ucuz mu?"

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
