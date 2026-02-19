Tütün Üreticileri Mağdur! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tütün Üreticileri Mağdur!

19.02.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Karaca, sözleşmeli üretim yüzünden tütün üreticilerinin sorun yaşadığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sözleşmeli üretim modeli nedeniyle tütün üreticilerinin mağdur edildiğini belirterek, şirketlerin şubat ortasına gelinmesine rağmen tütün teslimlerini yapmadığını ve avans ödemelerinin başlatılmadığını söyledi. Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı'na üreticileri koruyacak düzenleme çağrısı yaptı.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'deki tütün üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Sözleşmeli ekim uygulaması nedeniyle üreticilerin şirketlerin inisiyatifine bırakıldığını savunan Karaca, geçen sezon avans ödemelerinde sıkıntı yaşayan üreticilerin bu yıl da tütün tesliminde sorun yaşadığını ifade etti. Karaca, açıklamasında şunları söyledi:

"Denizli tütün üreticilerimizin dertleri bir türlü bitmiyor. Nedeni, iktidarın sözleşmeli ekim uygulaması sebebiyle şirketlerin insafına bırakılan tütün üreticilerimizin maalesef yine mağdur edilmesi. Geçtiğimiz sezon avans ödemeleri konusunda büyük sıkıntılar yaşayan üreticilerimiz, bu yıl da maalesef tütün tesliminde sorun yaşıyor. Her seferinde avans ödemeleri için Aralık ayı sonuna kadar o yıla ait tütünler teslim alınır ve yeni sözleşme yapılarak avans ödemeleri başlatılırdı. Artık şubat ayının ortalarına geldik ve hala şirketli teslim almadı. Tütünler teslim edilmeyince sözleşmeler yapılamadı ve avans ödemelerer üreticilerin tütünlerini de hayata geçirilemedi. Şu an tütün fideleri için ocakların oluşturulma zamanı. Bunun için de üreticilerimizin o avans ödemelerine zaruri ihtiyaçları var. Tütünlerini satıp elde edecekleri gelirle kredi borçlarını ve esnafa olan borçlarını ödemeleri gerekiyor. Ama maalesef Amerika Birleşik Devletleri ile vergisiz tütün ithalatı nedeniyle bizim tütün üreticilerimiz geri planda bırakıldığı için şirketler tütün tesliminde bir ilerleme kaydetmedi."

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilerimizi koruması gerekiyor"

Buradan sesleniyoruz: Tütün üreticilerimizin sözleşme yapacakları tarih, tütünlerin teslim edileceği son tarih ve sözleşmelerde tütünler için ekim ve işleme avanslarının ödeme tarihleri mutlaka yazılı olmalıdır. Üreticilerimizin avansı ne zaman alacağı, üretime başladıklarında ve üretimi tamamladıktan sonra tütünün ne zaman teslim edileceği, bir sonraki ekim için sözleşmenin yapılacağı dönemler açıkça belirlenmelidir. Bunu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirmesi ve üreticilerimizi koruması gerekiyor. Buradan hem Cumhurbaşkanı'na hem de Tarım ve Orman Bakanı'na sesleniyorum: Amerikalı tütün üreticilerine değil; yerli, Denizlili, Beyağaçlı, Kaleli, Tavaslı başta olmak üzere Denizli tütün üreticilerini, Adıyamanlı tütün üreticilerini yani ülkemizin dört bir yanında en kaliteli tütünü üreten üreticilerimizi destekleyin.

Yerli ve milli iddiasındaysanız bu üreticilerimizi ezmeyin. Üreticilerimiz esnafa olan borçlarını ödeyemiyor, bankalara kredi borçlarını kapatamıyor ve icra tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Aynı zamanda yeni sezon için tütün ocaklarını da oluşturamıyorlar. Bu duruma son verin. Yerli tütün üreticilerimizin, Beyağaçlı, Kaleli, Tavaslı Denizli üreticilerinin sesini duyun. Tütün teslimi ve sözleşmeler için derhal harekete geçin."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tütün Üreticileri Mağdur! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık
Polonya’nın Krakow kentinde güvercinlere “doğum kontrolü“ uygulanacak Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak
ABD’nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti Savaş hazırlığı talimatı verildi ABD'nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti! Savaş hazırlığı talimatı verildi
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
ABD’deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp
Şampiyonlar Ligi’nde günün adamı İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor Şampiyonlar Ligi'nde günün adamı! İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor

20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan 16 ay önce başlattığımız Terörsüz Türkiye çalışmasında kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan 16 ay önce başlattığımız Terörsüz Türkiye çalışmasında kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:42
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 20:11:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Tütün Üreticileri Mağdur! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.