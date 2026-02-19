Tütün Üreticileri Mağdur!

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sözleşmeli üretim modeli nedeniyle tütün üreticilerinin mağdur edildiğini belirterek, şirketlerin şubat ortasına gelinmesine rağmen tütün teslimlerini yapmadığını ve avans ödemelerinin başlatılmadığını söyledi. Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı'na üreticileri koruyacak düzenleme çağrısı yaptı.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'deki tütün üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Sözleşmeli ekim uygulaması nedeniyle üreticilerin şirketlerin inisiyatifine bırakıldığını savunan Karaca, geçen sezon avans ödemelerinde sıkıntı yaşayan üreticilerin bu yıl da tütün tesliminde sorun yaşadığını ifade etti. Karaca, açıklamasında şunları söyledi:

"Denizli tütün üreticilerimizin dertleri bir türlü bitmiyor. Nedeni, iktidarın sözleşmeli ekim uygulaması sebebiyle şirketlerin insafına bırakılan tütün üreticilerimizin maalesef yine mağdur edilmesi. Geçtiğimiz sezon avans ödemeleri konusunda büyük sıkıntılar yaşayan üreticilerimiz, bu yıl da maalesef tütün tesliminde sorun yaşıyor. Her seferinde avans ödemeleri için Aralık ayı sonuna kadar o yıla ait tütünler teslim alınır ve yeni sözleşme yapılarak avans ödemeleri başlatılırdı. Artık şubat ayının ortalarına geldik ve hala şirketli teslim almadı. Tütünler teslim edilmeyince sözleşmeler yapılamadı ve avans ödemelerer üreticilerin tütünlerini de hayata geçirilemedi. Şu an tütün fideleri için ocakların oluşturulma zamanı. Bunun için de üreticilerimizin o avans ödemelerine zaruri ihtiyaçları var. Tütünlerini satıp elde edecekleri gelirle kredi borçlarını ve esnafa olan borçlarını ödemeleri gerekiyor. Ama maalesef Amerika Birleşik Devletleri ile vergisiz tütün ithalatı nedeniyle bizim tütün üreticilerimiz geri planda bırakıldığı için şirketler tütün tesliminde bir ilerleme kaydetmedi."

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilerimizi koruması gerekiyor"

Buradan sesleniyoruz: Tütün üreticilerimizin sözleşme yapacakları tarih, tütünlerin teslim edileceği son tarih ve sözleşmelerde tütünler için ekim ve işleme avanslarının ödeme tarihleri mutlaka yazılı olmalıdır. Üreticilerimizin avansı ne zaman alacağı, üretime başladıklarında ve üretimi tamamladıktan sonra tütünün ne zaman teslim edileceği, bir sonraki ekim için sözleşmenin yapılacağı dönemler açıkça belirlenmelidir. Bunu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirmesi ve üreticilerimizi koruması gerekiyor. Buradan hem Cumhurbaşkanı'na hem de Tarım ve Orman Bakanı'na sesleniyorum: Amerikalı tütün üreticilerine değil; yerli, Denizlili, Beyağaçlı, Kaleli, Tavaslı başta olmak üzere Denizli tütün üreticilerini, Adıyamanlı tütün üreticilerini yani ülkemizin dört bir yanında en kaliteli tütünü üreten üreticilerimizi destekleyin.

Yerli ve milli iddiasındaysanız bu üreticilerimizi ezmeyin. Üreticilerimiz esnafa olan borçlarını ödeyemiyor, bankalara kredi borçlarını kapatamıyor ve icra tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Aynı zamanda yeni sezon için tütün ocaklarını da oluşturamıyorlar. Bu duruma son verin. Yerli tütün üreticilerimizin, Beyağaçlı, Kaleli, Tavaslı Denizli üreticilerinin sesini duyun. Tütün teslimi ve sözleşmeler için derhal harekete geçin."