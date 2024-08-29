Tuzla Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutluyor

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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Gelin, milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki bu önemli günü, birlik ve beraberlik içinde kutlayalım. Hep birlikte daha aydınlık yarınlara doğru, büyük bir inanç ve kararlılıkla ilerleyelim" dedi.

Tuzla Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir kutlama programı hazırladı. Fener alayı yürüyüşüyle başlayacak etkinlikler, Sahil Tören Alanı'nda konserle devam edecek. Zafer Bayramı kutlamaları, 30 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Askerlik Şubesi önünde başlayarak katılımcılar eşliğinde fener alayıyla Sahil Tören Alanı'na doğru yürüyüşle devam edecek. Bando takımı, kortejin önünden ilerleyerek, müzikler ve marşlar eşliğinde konser alanına gidecek.Vatandaşlar, yürüyüşün ardından Sahil Tören Alanı'nda, Volkan Konak konserine katılacak.

Herkesi bayram coşkusunu kutlamaya davet eden Belediye Başkan Avukat Eren Ali Bingöl, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın heyecanını hep birlikte yaşamak için sizleri etkinliklerimize katılmaya davet ediyor, bu anlamlı günde bizlerle olmanızı diliyorum. Gelin, milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki bu önemli günü, birlik ve beraberlik içinde kutlayalım. Hep birlikte daha aydınlık yarınlara doğru, büyük bir inanç ve kararlılıkla ilerleyelim. Katılımınızla bize güç ve destek verdiğiniz için şimdiden teşekkür ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.