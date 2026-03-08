Tuzla, Antik Kent Manzaralı Yeni Yürüyüş Yoluna Kavuşuyor

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, ilçenin önemli tarihi miras alanlarından Mercan Sahili'ndeki Antik Mendirek bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Antik Mendirek'in korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bölge yeni bir yürüyüş yoluna kavuşacak.

Tuzla'nın Postane Mahallesi Mercan Sahili'nde bulunan ve tarihi M.Ö. 5000 yılına kadar uzanan Antik Mendirek'teki çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Tuzla Belediyesi iş birliğiyle devam ediyor. Proje kapsamında tarihi mirasın bakım ve onarım çalışmaları sürdürülürken, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer alan Caferbey Sokak araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bölgede yapılan incelemelerde önemli arkeolojik bulgulara rastlandığını belirterek, "Asıl en tarihi olan, çökmüş durumda bulunan Bizans döneminden kalma bir iskele. Burada antik, yaklaşık 2 bin yıllık amfora bulduk. Dolayısıyla burada sit derecesi çok yüksek" dedi.

Çalışmalar kapsamında bölgede yapılacak yürüyüş yolunda herhangi bir dolgu malzemesi kullanılmayacağı da belirtildi.

3. derecede sit alanı olarak güncellendi

Antik Mendirek, 1998 yılında 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiş, 2005 yılında ise sit derecesi 3. derece olarak güncellenmişti. Bugün Antik Mendirek ve çevresinin bir bölümü 1. derece, bir bölümü ise 3. derece arkeolojik ve doğal sit alanı statüsünde bulunuyor.