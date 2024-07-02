Tuzla Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tuzla Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Tuzla Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 'İnsanlık dışı soykırıma karşı Filistin ile dayanışma ve kardeşliğimizi devam ettireceğiz' dedi.

02.07.2024 09:49  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "İnsanlık dışı soykırıma karşı Filistin ile dayanışma ve kardeşliğimizi devam ettireceğiz" dedi.

Başkan Bingöl, Filistin'in El Halil Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Tayseer Abu Sneineh ve heyetiyle Tuzla Belediyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki belediye arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalandı. Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bingöl, insanlık dışı soykırıma karşı dayanışma ve kardeşliği devam ettireceklerinin altını çizdi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bingöl, şunları kaydetti:

"Başkan Tayseer Abu Sneineh ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve verdikleri mücadeleleri yakından dinledik. Onların yanında olmanın ve onlara destek sunmanın önemini bir kez daha kavradık. Bu kardeşlik protokolü, Filistin halkıyla dayanışma içinde olma ve ortak değerlerimizi pekiştirme amacımızı yansıtmaktadır. 'Kardeş Şehir' protokolü, iki şehir ve halkları arasında köklü bir bağ oluşturacak. Ayrıca, gelecekte hayata geçireceğimiz ortak projeler ve kültürel alışverişlerle ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Bu protokolün imzalanması ile Filistin'e ve Filistin halkına olan desteğimizi somut bir adımla pekiştirmiş olduk."

Kaynak: ANKA

Tuzla Belediyesi, Eren Ali Bingöl, Filistin, Bingöl, Tuzla, Uluslararası İlişkiler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
11:00 Güvenlik kaynaklarından Suriye’deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:40:48. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement