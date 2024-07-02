Tuzla Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "İnsanlık dışı soykırıma karşı Filistin ile dayanışma ve kardeşliğimizi devam ettireceğiz" dedi.

Başkan Bingöl, Filistin'in El Halil Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Tayseer Abu Sneineh ve heyetiyle Tuzla Belediyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki belediye arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalandı. Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bingöl, insanlık dışı soykırıma karşı dayanışma ve kardeşliği devam ettireceklerinin altını çizdi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bingöl, şunları kaydetti:

"Başkan Tayseer Abu Sneineh ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve verdikleri mücadeleleri yakından dinledik. Onların yanında olmanın ve onlara destek sunmanın önemini bir kez daha kavradık. Bu kardeşlik protokolü, Filistin halkıyla dayanışma içinde olma ve ortak değerlerimizi pekiştirme amacımızı yansıtmaktadır. 'Kardeş Şehir' protokolü, iki şehir ve halkları arasında köklü bir bağ oluşturacak. Ayrıca, gelecekte hayata geçireceğimiz ortak projeler ve kültürel alışverişlerle ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Bu protokolün imzalanması ile Filistin'e ve Filistin halkına olan desteğimizi somut bir adımla pekiştirmiş olduk."