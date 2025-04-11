Tuzla Belediyesi'nden Kadın Yazarlık Atölyesi Mezuniyet Töreni

(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi'nin kadınlara yönelik hayata geçirdiği Kadın Yazarlık Atölyesi, 15 haftalık eğitim sürecinin ardından mezunlarını verdi. 40 kadının katıldığı kursta, temel yazarlık becerileri, edebi sanat, söz sanatları, hikaye, deneme, gazete yazarlığı ve serbest yazı teknikleri gibi eğitimler verildi.

Tuzla Belediyesi'nin kadınlara yönelik hayata geçirdiği projelerden biri olan Kadın Yazarlık Atölyesi, 15 haftalık eğitim sürecinin ardından mezunlarını verdi. Perşembe ve cuma günleri olmak üzere iki ayrı grup halinde yürütülen eğitimlere toplamda 40 kadın katıldı. Kurs boyunca temel yazarlık becerilerinden edebi sanatlara, söz sanatlarından hikaye, deneme, gazete yazarlığına ve serbest yazı tekniklerine kadar geniş bir içerik sunuldu. Ev hanımlarının yanı sıra öğretmenler, mimarlar, mühendisler ve birçok farklı meslek grubundan kadınlar atölyeye ilgi gösterdi.

"Ne zaman isterseniz buradayız"

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Bilge, atölyenin kadınların sosyal hayata ve üretim süreçlerine daha fazla katılımı açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Tuzla Belediyesi olarak kadınların her zaman yanındayız. Daha büyük bir çemberde toplanmak, daha geniş kitlelere hitap etmek ve ihtiyaçlarını analiz ederek hizmet üretmek önceliklerimiz arasında. Bu anlamda kıymetli katkılarınız bizim için çok değerli. Ne zaman isterseniz buradayız" dedi.

"İlhamı nerede bulabileceklerini anlattım"

Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Buket Güngen de programın kapanış töreninde yazar adaylarıyla bir araya geldi. Katılımcılara yazma süreciyle ilgili bilgiler paylaşan Güngen, şunları söyledi:

"Tuzla Belediyesi'nin kadınlara yönelik bu özel projesinin sonuçlarını görmek için buradayız. Yazar adaylarımızla buluştuk, sertifikalarını takdim ettik, kitaplarımızı hediye ettik. Bugün, yazarlık yolculuklarına çıkarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve ilhamı nerede bulabileceklerini anlattım. Tuzla Belediyesi'ne ve başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

"15 haftalık yoğun ve verimli bir süreç geçirdik"

Fantastik türde romanlar yazdığını belirten, kursiyer Müjde Özyener ise "Kitaplarım henüz yayımlanmadı ama yayımlanacağına inanıyorum. Bugün burada, kursumuz adına bulunuyorum. Kadın Yazarlık Eğitimi Sertifikası dağıtıldı. 15 haftalık yoğun ve verimli bir süreç geçirdik. Erdal hocamızın katkılarıyla önemli bir yol kat ettik. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.