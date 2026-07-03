Tuzla'da 2 Bin Yıllık Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, uzun yıllardır atıl durumda bulunan Antik Mendirek ve çevresindeki çalışmaları yerinde inceledi. İstanbul'un dolgu alanı olmayan nadir kıyılarından biri olan bölge, yürütülen çalışmalarla yeniden kamusal kullanıma açılıyor.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Bizans döneminden bugüne uzanan ve su altı kültür mirasıyla dikkat çeken Antik Mendirek bölgesini ziyaret etti. Cafer Bey Sokağı'nın denize açılan kısmında yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Bingöl, bölgenin tarihi dokusunu koruyarak Tuzlalılara denize sıfır yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını söyledi.

"30 YILDIR GİRİLMEYEN ALANI VATANDAŞLARIMIZA AÇIYORUZ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Bingöl, bölgenin geçmişteki bakımsız ve işgal edilmiş haline dikkat çekerek, "Antik Mendirek, 30 yıldır girilmeyen bir alandı. Cafer Bey Sokağı'nın denize ulaşan bu kısmı, İstanbul'un dolgu alanı olmadan günümüze kalabilmiş nadir tarihi alanlarından biri. Burayı öncelikle araç trafiğine kapatıyoruz. Arka tarafta yeni bir yol açarak trafiği düzenledik. Belediye mülkiyetinde olmasına rağmen geçmişte ücretli bir şirket tarafından işletilen otoparkı, kapasitesini iki katına çıkararak ücretsiz bir otoparka dönüştürüyoruz. Ciddi bir işgali sonlandırarak Tuzlalılara denize sıfır, yepyeni bir buluşma ve yeşil alan kazandırıyoruz" diye konuştu. Bölgenin arkeolojik değerine vurgu yapan Bingöl, "Bu bölgede 2 bin yıl önceden kalma bir antik mendirek var. Yaptığımız dalışlar sonucunda bu alanda tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan amforalar bulduk. Gerçek anlamda tarihi bir noktadayız ve bu benzersiz mirası koruyarak geleceğe taşımak bizim görevimiz" dedi.

BAŞKAN BİNGÖL KIYIDA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

İncelemeleri sırasında bölgede vakit geçiren vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Bingöl, "Burayı yakında tamamen araç trafiğine kapatacağız. Arka tarafta yeni yolu açtık zaten. Araçlar çekilince burası muazzam bir görüntüye kavuşacak. Biliyorsunuz burası tamamen işgal altındaydı, o işgali söktük attık. Tuzla için acayip güzel bir nokta haline geliyor" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE KORUNAN MİRAS

Antik çağlardan Bizans dönemine kadar deniz ticaretine hizmet eden ve gemilere sığınak olan Tuzla Antik Mendireği, yüzyıllar içinde yaşanan depremler ve deniz seviyesinin yükselmesiyle büyük ölçüde sular altında kaldı. Bugün taş silueti olarak varlığını sürdüren alan, 1998 yılında doğal ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Bizans dönemi iskele kalıntıları ve 2 bin yıllık amforaları barındıran alan, 1. ve 3. derece sit alanı statüsüyle korunuyor. Tuzla Belediyesi, yürüttüğü peyzaj ve düzenleme çalışmalarıyla alanı hem kültürel miras koridoru hem de kamusal yaşam alanı haline getirmeyi hedefliyor.