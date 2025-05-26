TUZLA D-100 Karayolu Ankara istikametinde Darıca Belediye'sine ait ambulans sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bariyerlere çarpan ambulans yan yattı. Kazada ambulans şoförü, ambulansta bulunan ve hamile olduğu öğrenilen kadın ve 1 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Tuzla'da Ambulans Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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