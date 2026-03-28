Tuzla'da Kuru Yük Gemisinde Yangın

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kuru yük gemisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde demirli 120 metre boyundaki kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Geminin başaltı bölümündeki malzeme odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Dumanı fark eden gemideki mürettebat, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi.
Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye gönderildi.
Ekiplerin farklı noktalardan müdahalesi sonucu yangın, iki saat süren çalışmayla söndürüldü.
Geminin iç kısmında biriken yoğun duman, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla tahliye edildi.
