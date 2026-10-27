Tuzla'da sağanakta mahsur kalan 41 personel servis şoförlerince tahliye edildi - Son Dakika
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Tuzla'da sağanakta mahsur kalan 41 personel servis şoförlerince tahliye edildi

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Tuzla\'da sağanakta mahsur kalan 41 personel servis şoförlerince tahliye edildi
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Tuzla\'da sağanakta mahsur kalan 41 personel servis şoförlerince tahliye edildi
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Tuzla'da etkili olan sağanakta caddeler göle döndü, Aydınlı Mahallesi'nde 2 otomobil ve 2 servis minibüsü suda kaldı. Suda mahsur kalan minibüslerdeki 41 personel şoförlerce tahliye edilirken cadde trafiğe kapandı ve araçlarda hasar oluştu.

TUZLA'da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü. 2 otomobil ve 2 servis minibüsü su içinde kaldı. Mİnibüslerdeki 41 personel tahliye edildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak, Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Aydınlı Mahallesi Çamlıbelde Yolu Caddesi'nde biriken suda ilerlemeye çalışan 2 servis minibüsü ve 2 otomobil yolda kaldı. Cadde trafik akışana tamamen kapanırken,2 servis minibüsünde toplam 41 personel servis şoförleri tarafından tahliye edildi. Servis minibüsleri ve otomobillerde sudan kaynaklı hasarlar oluştu.

"BELİMİZE KADAR SUYUN İÇİNDE KALDIK "

Servis şoförü,'aracımız sabah saat 06 sıralarında yoğun bir yağmurda yolun ortasında kaldık. Aracım birden stop etti. Araçta personelde vardı. Mağdur bir şekilde sabahın 6 buçuğundan saat 10 olmuş. Hiç gelen bir yetkilide yok. Bu şekilde hala bekliyoruz. Belimize kadar suyun içinde kaldık. Sırılsıklam halde burada bekliyoruz." dedi.

"ARAÇTA 25 PERSONEL VARDI"

Diğer servisin şoförü Erdinç Yazıcı ise," Bir anda sel vurdu. Aracın içinde 25 yolcumuz vardı. Yolcuları tahliye ettik. Arabanın içi komple doldu. Bir anda sel vurdu. Burada 5,6 tane araçta aynı şekilde mağdur olduk" dedi.

Kaynak: DHA
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