Tuzla'daki Çamur Silosunda Çökme İhbarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisindeki çamur silosunda meydana gelen çökmeyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisindeki çamur silosunda meydana gelen çökme sonrası Bakanlık il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, silodan çevreye yayılan atıkların bölgede bulunan dere yatağına karışmaması için gerekli tedbirlerin alındığı, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.
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