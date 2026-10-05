TVF Spor Lisesi voleybol takımı, 6 haftalık zihinsel antrenmanla dünya şampiyonu oldu

ANKARA TVF Spor Lisesi Voleybol Takımı sporcuları, 6 hafta boyunca zihinsel antrenman yaptı. Smaç ve servis hareketleriyle ilişkili beyin bölgelerinde aktivasyonun arttığı belirlenen sporcular, Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin ortak çalışmasında; TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı, yaklaşık 1 yıl önce gerçekleştirilen araştırma kapsamında 6 hafta boyunca haftada 3 kez, fiziksel antrenmanlarının ardından zihinsel antrenman yaptı. Sporcular, antrenörlerinin hazırladığı ses kayıtlarını dinleyerek salonun kokusunu, kalabalığını ve gürültüsünü zihinlerinde canlandırdı.

ZİHİNSEL OLARAK TEKRAR ETTİLER

Ardından ayakların konumundan yükselmeye, kolların hareketinden topa vurmaya kadar smaç ve servis hareketlerinin tüm aşamalarını fiziksel olarak gerçekleştirmeden zihinsel olarak tekrar etti. Antrenman öncesinde ve sonrasında NÖROM'da fNIRS yöntemiyle beyin kayıtları alınan sporcuların, 6 haftalık çalışma sonrasında smaç ve servis hareketlerinde kullanılan el ve kol hareketleriyle ilişkili beyin bölgelerinde aktivasyonun arttığı belirlendi.

ÇİN'DE ŞAMPİYON OLDULAR

Araştırmada ayrıca zihinsel olarak tekrarlanan hareketin, harekete özgü beyin bölgelerinde yeniden yapılanmayla ilişkili değişim oluşturduğu Türkiye'de fNIRS yöntemiyle ilk kez gösterildi. Araştırmaya katılan öğrenciler, 6 haftalık zihinsel antrenman sürecinin ardından Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Çin'de düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'na katıldı. Finalde Yunanistan'ı mağlup eden takım, dünya şampiyonu oldu.

'SPORCUNUN ODAKLANMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR'

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Orhan, spor performansında fiziksel antrenmanın yanı sıra dikkat, reaksiyon, odaklanma ve motor kontrol gibi nörobilişsel süreçlerin de önemli rol oynadığını belirterek, "Spor yaparken zamanında antrenörlerimiz bize hep sahanın kenarından 'Odaklan, konsantre ol' diye seslenirlerdi. Nasıl odaklanacağımızı bilemezdik. Zaten fiziksel olarak antrenman yapıyor sporcular, buna bir de zihinsel süreçleri dahil ettik. Bu imgeleme çalışmaları sporcuların o performansı daha öncesinde deneyimlemesini sağlıyor ve sporcu sahaya çıktığı zaman her şeyiyle hazır hale geliyor" dedi.