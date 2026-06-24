TZOB Başkanı: Aşırı yağışlar 34 bin dekar alanı vurdu - Son Dakika
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TZOB Başkanı: Aşırı yağışlar 34 bin dekar alanı vurdu

TZOB Başkanı: Aşırı yağışlar 34 bin dekar alanı vurdu
24.06.2026 16:50
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TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Nevşehir'de aşırı yağış ve dolu nedeniyle 11 köyde 34 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğünü, iklim krizinin gıda krizine yol açmaması için çiftçilere destek çağrısı yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

İlçeye bağlı Kozluca köyünde arpa ve aspir ekili arazileri inceleyen Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan don ve kuraklıktan sonra bu sene de aşırı yağışlardan dolayı mağduriyetlerin yaşandığını söyledi.

Bayraktar, aşırı yağışların bazı bölgelerde berekete, bazı bölgelerde ise afetlere sebebiyet verdiğini belirterek, binlerce dekar arazinin su altında kaldığını dile getirdi.

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde bu sorunların yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Üzülerek ifade ediyorum ki Nevşehir'de de dolu ve aşırı yağışlar tarımsal üretime zarar verdi. 5 ilçemizdeki 11 köyümüzde 34 bin dekar alan zarar gördü. Pancar, bazı meyve ve sebzelerimiz, aspir gibi ürünlerimiz de yine ilimizde zarar gördü. İklim krizinin getirdiği bu afetler inşallah bir gıda krizine sebebiyet vermez. Tabii sadece biz de değil, dünyada da bu afetler yaşanıyor ve devam ediyor. Bunun sonucu olarak da gıda enflasyonu ve gıda krizleri baş gösterebilir. Bunlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Zararların giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Bayraktar, Türkiye'deki her afet bölgesine gittiğini, ilgili bakanlarla görüşüp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da talepleri ilettiğini ifade etti.

Türkiye'nin her tarafında gördükleri gibi afet bölgelerinde sigortaları olmayan üreticilerin olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bunlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer çiftçimize sahip çıkmaz yeterli desteği vermezsek, tarım sektöründen kopacak, ayrılacak olan her çiftçi bu ülkede gıda krizine sebebiyet verecektir. Çiftçimizin topraklarını terk etmemesi, kırsalın göç vermemesi için çiftçimize sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.

Bayraktar, arazideki incelemesinin ardından köy ziyaretlerine devam etti.

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Yerel Haberler, Nevşehir, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel TZOB Başkanı: Aşırı yağışlar 34 bin dekar alanı vurdu - Son Dakika

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