UAD, İsrail'e daha sert eleştiri ve gözetim talep edebilir

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İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılandığı davada Güney Afrika'nın yaptığı yeni tedbir başvurusu karşısında, UAD'ın Tel Aviv'i daha sert eleştirmesi ve daha fazla gözetim ve rapor talep etmesi bekleniyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, UAD'nin Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasında Gazze halkının açlığa mahkum edilmesi sebebiyle Pretoria hükümetinin talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin yakında açıklayacağı karar hakkında değerlendirmelere yer verdi.

Habere göre İsrail'de hükümet yetkilileri, UAD'nin yakında açıklayacağı kararında İsrail'e ve Gazze'deki eylemlerine karşı daha eleştirel bir tutum alabileceğini değerlendiriyor. Ayrıca UAD'in İsrail'den yeni gözetim raporları talep edebileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 25 Mart'ta aldığı Gazze'de ramazan ayında ateşkes sağlanması kararının Divan için hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı ancak UAD'nin BM çatısı altında bir yapı olarak İsrail'e daha sert bir tutum takınması bekleniyor.

Güney Afrika, yeni tedbirler istiyor

Güney Afrika, 6 Mart'ta Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi sebebiyle İsrail aleyhine 26 Ocak'ta verilen tedbirlerin değiştirilmesi veya yeni tedbirlere hükmedilmesi talebinde bulunmuştu.

Güney Afrika'nın yeni tedbir talebinde, İsrail'in, UAD'nin 26 Ocak'ta tedbir kararlarına ısrarla uymadığı ve Gazze'de "korkunç ihlallerine" devam ettiği belirtilmiş, "1 milyondan fazla çocuk dahil Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin emniyet ve güvenliğinin acilen sağlanması amacıyla" Divan'dan, acil olarak 26 Ocak'ta İsrail aleyhine hükmettiği 6 tedbiri değiştirmesi ve/veya acilen yeni tedbirlere karar vermesini istemişti.

Güney Afrika, dilekçesinin sonunda, UAD'deki Srebrenitsa soykırımı davasında Bosna Hersek'in de ek tedbir talebinde bulunduğunu ve Divan'ın ek tedbir talebini reddetmesinden 2 yıl sonra 7 bin 336 Boşnak'ın öldürüldüğü soykırımın yaşandığını hatırlatarak, "Güney Afrika bu noktada UAD'yi, Gazze'deki Filistinlileri soykırıma varan açlıktan kurtarmak için elinden geleni yapmak üzere çok geç olmadan harekete geçmeye çağırmaktadır." ifadesini kullanmıştı.

Güney Afrika'nın başvurusunda, UAD İç Tüzüğü'nün 75'inci maddesi uyarınca davanın her aşamasında tedbir kararlarına hükmedebileceğini ve 26 Ocak'tan bu yana Gazze'de Mahkeme'nin yeni tedbirlere hükmetmesini gerektiren ölçüde önemli gelişmeler olduğunu vurgulamıştı.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2'nci maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2'nci maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.

Güney Afrika, İsrail'in Refah'a saldırı planı nedeniyle 13 Şubat'ta yeni tedbirlere hükmedilmesi talebinde bulunmuş, Divan ise 16 Şubat'taki kararında ek tedbir talebini reddederek, İsrail'in mevcut geçici tedbirleri derhal ve etkin şekilde uygulaması gerektiğini bildirmişti.