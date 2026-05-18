UAEA\'dan İHA Saldırısına Tepki

VİYANA, 18 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, pazar günü düzenlenen ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınlarında yangına neden olan insansız hava aracı saldırısı konusunda "ciddi endişelerini" dile getirerek, nükleer bir kazaya yol açmamak üzere azami itidal gösterilmesi çağrısı yaptı.

UAEA'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, BAE'den alınan bilgilere göre Barakah Nükleer Enerji Santrali'ndeki radyasyon seviyelerinin normal seviyede kaldığı ve herhangi bir yaralanma vakası bildirilmediği belirtildi.

İHA saldırısının, santralin iç bölgesinin dışındaki bir elektrik jeneratöründe yangına yol açtığı, an itibarıyla acil durum dizel jeneratörleri ile santralin 3. ünitesine elektrik sağlandığı bildirildi.

Nükleer güvenliğe tehdit oluşturan askeri faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Grossi, nükleer kaza tehlikesini önlemek için tüm nükleer santrallerin çevresinde azami askeri itidal gösterilmesi çağrısı yaptı.