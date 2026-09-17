Üç ilin valisi 5\'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ala\'ya iadeyi ziyarette bulundu

Üç ilin valisi 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ala'ya iadeyi ziyarette bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Kırklareli Valisi Uğur Turan, 5'inci Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya iadeyi ziyarette bulundu. Valiler, Kolordu Komutanlığında Tümgeneral Ala tarafından karşılandı; görüşmede çeşitli konular değerlendirildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Kırklareli Valisi Uğur Turan, 5'inci Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya iadeyi ziyarette bulundu.
Valiler Sezer, Soytürk ve Turan, 5'inci Kolordu Komutanlığında Tümgeneral Ala tarafından karşılandı.
Ziyarette bir süre görüşen valiler ile Ala, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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