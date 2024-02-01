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Üç Oluk Göleti Buz Tutarak Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu - Son Dakika
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Üç Oluk Göleti Buz Tutarak Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Üç Oluk Göleti Buz Tutarak Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Tokat'ın Başçiftlik İlçesi'nde bulunan Üç Oluk Göleti, son günlerde etkili olan soğuk havalar nedeniyle tamamen buz tuttu. Bölgedeki düşük sıcaklıklar, göletin yüzeyini beyaza bürüdü ve kıyısındaki ağaçlarla birlikte doğaya zarif bir kış manzarası kazandırdı. Buz tabakası, bölge sakinlerini ve doğa severleri cezbetmeye devam ediyor. Başçiftlik İlçesi, kış mevsiminde estetik ve huzur dolu anların yaşanmasına imkan tanıyan kış manzaralarıyla dikkat çekiyor.

01.02.2024 11:34
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Üç Oluk Göleti buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

TOKAT - Tokat'ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik İlçesi'nde bulunan Üç Oluk Göleti, son günlerde etkili olan soğuk havalar nedeniyle tamamen buz tuttu. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Tokat'ta 85 kilometre uzaklıkta bulunan Başçiftlik İlçesi'ndeki Üçoluk Göleti, son günlerde etkili olan soğuk havalar nedeniyle buz tuttu. Bölgede yaşanan düşük sıcaklıklar, göletin yüzeyini beyaza bürüdü ve kıyısındaki ağaçlarla birlikte doğaya zarif bir kış manzarası kazandırdı. Göletteki buz tabakası, bölge sakinlerini ve doğa severleri cezbetmeye devam ediyor. Soğuk hava şartları, göletin çevresinde buzlu bir örtü oluşturarak görsel bir şölen sunarken, aynı zamanda kışın etkisini net bir şekilde hissettirdi. Bölge sakinleri bu doğal güzellik karşısında donmuş göletin etrafında yürüyüş yaparak ve fotoğraflar çekerek kışın tadını çıkartıyor. Başçiftlik İlçesi, doğal güzellikleriyle bilinen bölgesinde kışın estetik ve huzur dolu anların yaşanmasına imkan tanıyan kış manzaraları ile dikkat çekiyor. Tokat'ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik İlçesi, doğal güzellikleriyle kış mevsiminde ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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