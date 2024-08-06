Üçağız köyü iskelesi ihalesi iptal edildi

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(ANTALYA)- Antalya'nın Demre ilçesinde doğal ve arkeolojik sit alanı Kekova bölgesindeki Üçağız köyü iskelesinin 10 yıllığına kiralanmasına ilişkin ihale, tepkiler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, ranta karşı omuz omuza verdikleri mücadelede güzel bir sonuca ulaştıklarını ve aklıselimin galip geldiğini belirterek "Bu zafer Üçağızlılara ve Demrelilere aittir" dedi.

Antalya'nın Demre ilçesi Kekova bölgesindeki Üçağız köyü iskelesinin 10 yıllığına kiralanması için 25 Haziran'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce ihale yapılmıştı. İhaleyi 27 milyon bedelle Anadolu Yatçılık kazanmıştı. İhalenin iptal edilmesi için köylüler ve çevreciler, eylem yapmış; Demre Belediyesi de idare mahkemesinde dava açmıştı. Yoğun tepkiler üzerine ihale, bakanlık tarafından iptal edildi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, ihalenin iptal edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Üçağız İskelesi'nin Üçağızlıların kullanımından zorla alındığına şahit olmuş, bu zorlama ve rant düzenine karşı bir hukuk mücadelesi başlatmıştık. Geldiğimiz noktada ranta karşı hep birlikte omuz omuza vermiş olduğumuz mücadelenin güzel bir sonuca ulaşmış olduğunu, aklıselimin galip geldiğini ve Üçağız İskele İhalesi'nin iptal edildiğini siz kıymetli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Bu zafer, Üçağızlılara ve Demrelilere aittir.

Üçağız artık bizim şahsi meselemizdir. Bizler 31 Mart'ta bu göreve geldiğimiz de halkın sesi olmaya söz verdik. Bu sebeple hiçbir güç odağından çekinmeden, geri durmadan, hemşehrilerimizden aldığımız güç ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

Son olarak bu süreçte milletin meclisinde sesimiz olan kıymetli milletvekillerime, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'na, kooperatif başkanıma, muhtarıma, sivil toplum kuruluşlarına, kıymetli büyüklerimize, hatadan döndüğü için yatırımcı kuruluşa ve en önemlisi Üçağız'ın güzide insanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Mutlu bir Demre için yardımcı olan herkese minnettarız. Üçağız Üçağızlılarındır."