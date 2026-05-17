ADANA'dan kalkış yapan bir uçağın pilotu Mersin Erdemli açıklarında gökyüzüne 'İrem' isimli radar izini yazdı. O anlar uçuş takip sisteminde yer aldı.
Adana'dan sabah 08.14'te kalkış yapan uçak, Mersin'in Erdemli açıklarında sabah saatlerinde bir gösteri gerçekleştirdi. TC-UCM kuyruk tescilli Tecnam P2008JC MK tipi uçak radar izine sahne oldu. Uçağın pilotu Mersin Erdemli açıklarında gökyüzüne 'İrem' isimli radar izini yazdı. Bu tür yazı gösterileri özellikle özel günler, evlilik teklifleri gibi organizasyonlar için tercih ediliyor. Uçak 'İrem' ismini yazdıktan sonra Adana'ya inişini gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Uçak, Gökyüzüne 'İrem' Yazdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?