Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düşen uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rize'de kaza kırıma uğrayan sivil firmaya ait uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopter görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Uçak Kazası: İki Helikopter Görevlendirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?