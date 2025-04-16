Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı - Son Dakika
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Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı

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United Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motoruna tavşan girmesi sonucu motor alev aldı ve uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. 159 yolcu ve mürettebat tahliye edilirken yaralanan olmadı. Uçaktaki panik anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı

16.04.2025 23:22
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ABD'de Denver-Edmonton seferini yapan yolcu uçağının motoruna tavşan girdi. Uçak motorunun alev almasının ardından acil iniş yaptı.

TAVŞANIN GİRDİĞİ UÇAK MOTORU ALEV ALDI

ABD'de Denver-Edmonton seferini yapan United Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorlarından birine tavşan girdi. Uçağın sağ kanadından bulunan motorlardan biri havalandıktan kısa bir süre sonra alev aldı. Motordan alev çıktığı gören yolcular paniğe kapılarak çığlık atmaya başladı.

"UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI"

Pilot, acil durum çağrısının ardından sağ kanattaki motoru kapatırken, 75 dakika sonra Denver'e acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 159 yolcu ve mürettebat tahliye edilirken, olayda kimse yaralanmadı. Pilotun, kule ile yaptığı konuşmada, iki numaralı motora tavşan girdiğini bildirdiği aktarıldı. Tavşanın uçağın kalkışı sırasında motora girdiği düşünülüyor.

Yolculardan Scott Wolff, "Bir patlama sesi ve uçakta şiddetli bir titreme hissettik, ancak yükselmeye devam ettik. Motordan alevlerin çıkması herkesi paniğe sürükledi" dedi.

Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı - Son Dakika

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