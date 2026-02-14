Uçakta Kavga: 2 Yolcu Gözaltına Alındı - Son Dakika
Uçakta Kavga: 2 Yolcu Gözaltına Alındı

Uçakta Kavga: 2 Yolcu Gözaltına Alındı
14.02.2026 02:49
Jet2 uçağındaki kavga yüzünden acil iniş yapıldı, iki yolcu ömür boyu men edildi.

ANTALYA-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kavgaya karışan 2 yolcu gözaltına alırken, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Jet2 havayolunun LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçağında meydana geldi. Antalya'dan havalanan uçakta iddiaya göre ırkçı söylemler nedeniyle yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kabin ekibinin müdahalesine rağmen kavganın sürmesi üzerine pilot, Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kavgaya karışan 2 yolcu polis ekiplerince gözaltına alınırken, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

'İKİ YOLCUYU ÖMÜR BOYU CEZALANDIRIYORUZ'

Jet2 havayolundan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya-Manchester seferimiz LS896, iki yolcunun korkunç davranışları nedeniyle Brüksel'e yönlendirildi. Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester'a devam etti. Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz. Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

