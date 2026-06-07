Uçan Süpürge Festivali 29. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uçan Süpürge Festivali 29. Yılını Kutladı

Uçan Süpürge Festivali 29. Yılını Kutladı
07.06.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uçan Süpürge Festivali, kapanış töreni ile 29. yılını tamamladı ve ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, kapanış etkinliğiyle sona erdi.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından "Çiçek mi dediniz?" temasıyla düzenlenen festivalin kapanış töreni, Kült Kavaklıdere Sineması'nda yapıldı.

Tören, Suriyeli senaristler Abdulmoein Othman'ın "A Voice Without an Echo" ve Fatoun Fakhorji'nin "The Permission to Film" kısa film gösterimiyle başladı.

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ürün Güner, vakıf kurulduğunda 18 yaşında olduğunu belirterek, "Ben de kuruculardan bir tanesiydim. Bugün yaş 48 ve sizinle birlikte bugün biz 29'a veda ediyoruz ama hep birlikte bütün ekibimizle birlikte 30'a 'merhaba' diyoruz." dedi.

Festival sürecinin yoğun ve zorlu geçtiğini belirten Güner, profesyonel bir ekiple festival yaptıklarını belirterek, "Dostlarımızla, destekçilerimizle, yerel yönetimlerimizle, büyükelçiliklerimizle bir festival gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Güner, festivale destek verenlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Festival kapsamında, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) ödülü, "Yo, Aşk Asi Bir Kuştur" filmiyle Anna Fitch ve Banker White ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçan Süpürge Festivali 29. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

22:20
Ederson’dan Aziz Yıldırım’a telefon: Fenerbahçe’de seve seve kalmak isterim
Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim
22:11
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
21:59
Aziz Yıldırım’dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
21:46
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
21:25
Hakan Safi: Aziz Yıldırım’ı tebrik ediyorum
Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum
21:23
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem bakan Çiftçi’yi hedef aldı
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem bakan Çiftçi'yi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 22:38:01. #7.13#
SON DAKİKA: Uçan Süpürge Festivali 29. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.