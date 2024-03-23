Kukla tiyatrocusu Mesut Sarıoğlu, Lüleburgazlı öğrencilere kukla gösterisi sergiledi

Devrekli muhtar 250 kişiye sıvı yağ hediyesinde bulundu

Devrek ilçesine bağlı Özbağı Köyü Muhtarı Aziz Hızarcı, Ramazan ayı dolayısıyla seçmenlerine 10'ar kiloluk 250 adet ayçiçeği yağı hediye etti. Hızarcı, yılsonları, bayramlar ve Ramazan aylarında köylülerine özel hediyeler alarak onların gönüllerini ve dualarını almaya çalıştığını belirtti. Köy sakinleri ise muhtarlarının kendilerini asla unutmadığını ve çeşitli hediyelerle gönlünü ve dualarını aldığını ifade etti.