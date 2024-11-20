Üçlü Savaş Uçağı İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üçlü Savaş Uçağı İşbirliği

İngiltere, İtalya ve Japonya, yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesinde ilerlemeyi görüştü.

20.11.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'yla yaptığı görüşmede, ortak yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesindeki ilerlemeyi ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün açıklamasına göre, Starmer, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, İtalyan ve Japon mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Üç lider, yeni nesil savaş uçaklarının 2035'a kadar gökyüzüne çıkmasını sağlayacak ve ortak savunmayı güçlendirecek "Küresel Muharebe Hava Programı"na (GCAP) yönelik taahhütleri bir kez daha dile getirdi.

Liderler, ayrıca artan rekabetçi ve çalkantılı dünyada Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliğinin bölünmezliği konusunda mutabık kaldı.

GCAP'ın hayata geçirilmesine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi

Üç lider, İngiltere merkezli kurulması planlanan ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunacak program merkezinin hayata geçirilmesine ilişkin hazırlıkları değerlendirdi. İngiltere, İtalya ve Japonya başbakanları, GCAP operasyonlarının temelini oluşturacak tarihi anlaşmanın parlamentolarında onaylanmasındaki sürekli ilerlemeyi de memnuniyetle karşıladı.

Starmer, Meloni ve Şigeru, görüşmede ayrıca gelecekte daha geniş uluslararası ortaklık çerçevesinde katılımı artırma hedeflerini gündeme getirdi.

İngiltere ve İtalya ile ortak savaş uçağı üretimi projesi, Japonya'nın, müttefiki ABD dışında, ilk ortak savunma ekipmanı geliştirme projesi olarak nitelendiriliyor.

Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan GCAP kapsamında 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035'e kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Giorgia Meloni, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Japonya, Savunma, İtalya, Finans, Güncel, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üçlü Savaş Uçağı İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
09:53 Fenerbahçe, Al-Nassr’ın teklifini reddetti Fenerbahçe, Al-Nassr'ın teklifini reddetti
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 03:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Üçlü Savaş Uçağı İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.