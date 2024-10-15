Ücretli Çalışan Sayısı Ağustos'ta Arttı - Son Dakika
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Ücretli Çalışan Sayısı Ağustos'ta Arttı

Ücretli Çalışan Sayısı Ağustos\'ta Arttı

Ağustos 2024'te ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %2,6 artışla 15,88 milyon oldu.

15.10.2024 11:00
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında ücretli çalışan sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttığını, bir önceki aya göre aynı kaldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 484 bin 782 kişi iken, 2024 yılı Ağustos ayında 15 milyon 883 bin 831 kişi oldu. Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre aynı kaldı. Ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, İnşaat, Son Dakika

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