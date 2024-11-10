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Ücretsiz Danışmanlıkla Aile Huzuru

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Yasemin Deveci, devletin ücretsiz danışmanlık hizmetiyle aile içindeki sorunları çözüme kavuşturdu.

10.11.2024 10:31
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Devletin verdiği ücretsiz danışmanlık hayatını değiştirdi

Danışmanlıkla gelen huzur

Sivas'ta yaşayan ve aile içi sorunları nedeniyle zorlu bir dönem geçiren 42 yaşındaki Yasemin Deveci, devletin verdiği ücretsiz danışmanlık ile adete aile içi huzuru yeniden buldu

SİVAS - Sivas'ta yaşayan ve aile içi sorunları nedeniyle zorlu bir dönem geçiren 42 yaşındaki Yasemin Deveci, devletin verdiği ücretsiz danışmanlık ile adete aile içi huzuru yeniden buldu.

Sivas'ta yaşayan üç çocuk annesi Yasemin Deveci, bir süredir aile içi sorunları nedeniyle zorlu bir dönemden geçti. Sorunlarını çözüme kavuşturmak isteyen Deveci, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Sivas Merkez İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Burada Aile Danışmanı Ahmet Turan Ateşoğlu ile tanışan Deveci, merkezin sağladığı ücretsiz danışmanlık hizmetiyle aile içi çatışmalarına çözüm buldu. Destek sürecinde danışman Ateşoğlu'nun rehberliği sayesinde ailedeki iletişim ve anlayışın arttıran Deveci, " Eşimle olan diyaloğum arttı" diyerek yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

"Pikniklerimiz bile eğlenceli oldu"

Aldığı danışmanlık sayesinde pikniklerinin dahi eğlenceli geçtiğini ifade eden Deveci, " Geçmiş dönemlerde birkaç problem yaşadım. Bunun için bir danışmana ihtiyaç vardı. Ben burayı arkadaşımın tavsiyesi üzerinde öğrendim. Çokta memnun kaldım. O dönem benim için gerçekten zordu. Buraya evlilik öncesi de gelinmesi lazım. Çocukları olanlar özellikle çocuklarının sıkıntıları aşabilmeleri açısından böyle bir yere başvurmaları insan hayatında gerçekten büyük bir önem taşıyor. Buraya geldikten sonra çevreme ne kadar bilinçlendiğimi anlattım. Çok büyük değişiklikler yaşadım. Eşimle olan diyaloğum arttı. Çocuklarım sıkıntılarını giderdik. Benim çocuğum tablet bağımlısıydı. Çocuklarımı aile danışmanım sayesinde yönlendirdim. Küçük çocuğuma tableti bıraktırdım. Hırçındı. Okul öncesi okula gönderdim herkesle kavga ediyordu. Kural bilmiyordu. Şimdi herkesle birlikte ailenin içinde kendisine düşen görevleri yapıyor. Aile düzenimiz güzel oldu. Pikniklerimiz bile eğlenceli oldu" dedi.

"Motivasyon odaklı, çözüm odaklı terapiler uyguluyoruz"

Motivasyon ve çözüm odaklı terapiler uyguladığını söyleyen Ateşoğlu, " Bize başvuran ailelerin karı-koca, çocuk-anne ve çocuk-baba ilişkilerinin ve iletişimlerinin düzenlenmesi için çalışıyoruz. Aile bireylerinin kendi kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla özgüven ve öz yeterliliklerini geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda, psikolojik ve duygusal dayanıklılıklarını artırmak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Aile içinde açık iletişim, saygılı ve demokratik bir ilişki tarzının oluşmasını sağlayarak aile içi sorunların çözümüne yönelik destek sunuyoruz. Motivasyon ve çözüm odaklı terapiler uyguluyoruz. Her danışan farklı olduğundan çeşitli teknikler kullanıyoruz. Genellikle aile bireylerinin birbirlerini dinlememesi, kendilerini ifade etmelerine izin verilmemesi ve yanlış iletişim tarzlarının kullanılması gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Özellikle açık ve saygılı iletişim yerine diktatör, ben merkezci, kaygılı veya alaycı iletişim tarzları tercih edilebiliyor. Aile içi iletişim bozulduğunda ise tüm sistemin bozulduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ücretsiz Danışmanlıkla Aile Huzuru - Son Dakika

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