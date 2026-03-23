Uçurumdan Düşen Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

23.03.2026 20:29
Beşiri'de kontrolden çıkan araç uçurumdan yuvarlandı, sürücü Yunus Taş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Yunus Taş (26) ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiri ilçesi Kıra Dağı mevkisinde meydana geldi. Rampa inişinde Yunus Taş'ın kontrolünü yitirdiği 34 EGK 461 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu otomobile ulaşan ekipler, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Taş, sedyeye alınarak ambulansın olduğu bölgeye taşındı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

