Uganda\'da Müslüman Çocuklara İslami Eğitim

Diyanet İşleri Başkanlığınca Uganda'da yaşayan Müslüman çocuklara, hafızlık ve İslami ilimler alanında eğitimler veriliyor.

Eğitimler, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşavirliği kontrolünde, ülkedeki üç farklı bölgede bulunan eğitim merkezlerindeki din görevlilerince koordine ediliyor.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Uganda'da düzenlenen "Vekaletle Kurban Programı" kapsamında ülkeye gelen görevliler, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Ramazan Pehlivanoğlu ile Buddo bölgesindeki Isar Hafızlık Merkezi ve Isar Camisi'ni ziyaret etti.

Heyet, merkezdeki öğrencilere nakdi yardımda bulunarak çeşitli hediyeler dağıttı.

Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Uganda'da 2008'den bu yana çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Isar Hafızlık Merkezi'nde 48 hafızın din görevlisi Yılmaz Karadoğan koordinesinde eğitim aldığını belirten Pehlivanoğlu, "Isar Hafızlık Merkezi'nin dışında ülkede iki ayrı merkez daha bulunuyor. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Biz de insana yatırımın çok önemli olduğunu görüyor ve bu noktada aziz milletimizin bize verdiği görevi hakkıyla yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Buradan ülkemize, ülkemiz insanına selam ediyor, bayramını kutluyoruz. Ülkemizin büyüklüğünü dışarıda hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Isar Hafızlık Merkezi ve camisinde görevli Karadoğan ise temel eğitimin hafızlık eğitimi olduğunu, İslam ilimlerinde de Arapça, fıkıh, tefsir ve hadis derslerinin verildiğini anlattı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ezberinin yanında İslami kuralları öğrendiğini dile getiren Karadoğan, "İlkokulu bitirmiş öğrencilerden, farklı 16 bölgeden, daha çok Müslüman nüfusunun az olduğu yerden öğrencilerimizi seçmeye özen gösteriyoruz. Yarın döndüklerinde yaşadıkları yerlerdeki Müslüman azınlık gruplara inşallah hizmet edecekler." dedi.