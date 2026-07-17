Uganda'da Okul Servisi Devrildi: 21 Ölü

KAMPALA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Uganda'nın doğusunda bir okul servisinin devrilmesi sonucu 20'si öğrenci olmak üzere en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Uganda Trafik ve Yol Güvenliği Müdürlüğü Sözcüsü Michael Kananura cuma günü yaptığı açıklamada, başkent Kampala'daki King David İlkokulu öğrencilerini taşıyan aracın, Kapchorwa bölgesindeki Chekwatit Köyü'nde kaza yaptığını belirtti.

İlk belirlemelere göre, öğrencilerin Kapchorwa'daki Sipi Şelaleleri'ne düzenlenen bir geziden döndükleri bildirildi.

Dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıktığını ve yol kenarındaki büyük bir taşa çarparak devrildiğini aktaran Kananura, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.