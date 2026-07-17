Uganda'da Okul Servisi Devrildi: 21 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uganda'da Okul Servisi Devrildi: 21 Ölü

17.07.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uganda'nın doğusunda bir okul servisinin devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

KAMPALA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Uganda'nın doğusunda bir okul servisinin devrilmesi sonucu 20'si öğrenci olmak üzere en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Uganda Trafik ve Yol Güvenliği Müdürlüğü Sözcüsü Michael Kananura cuma günü yaptığı açıklamada, başkent Kampala'daki King David İlkokulu öğrencilerini taşıyan aracın, Kapchorwa bölgesindeki Chekwatit Köyü'nde kaza yaptığını belirtti.

İlk belirlemelere göre, öğrencilerin Kapchorwa'daki Sipi Şelaleleri'ne düzenlenen bir geziden döndükleri bildirildi.

Dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıktığını ve yol kenarındaki büyük bir taşa çarparak devrildiğini aktaran Kananura, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua

3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da Okul Servisi Devrildi: 21 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
16:02
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı Karı-koca yan yana defnedildi
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 16:26:02. #7.13#
SON DAKİKA: Uganda'da Okul Servisi Devrildi: 21 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.