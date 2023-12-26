 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uganda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Uganda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Uganda'nın batısındaki Kamwenge Bölge Komiseri, kimliği belirsiz kişilerce bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. ADF'nin saldırılarında binlerce sivil öldü, yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Uganda\'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü
26.12.2023 - 13:11,  Güncelleme: 13:13
Abone Ol

Uganda'da kimliği belirsiz kişilerce bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Kamwenge Bölge Komiseri Isiah Byarugaba Kanyamahane, sivillere yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Kanyamahane, "Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, 3 sivil hayatını kaybetti, bulundukları ev de ateşe verildi." ifadesini kullandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırındaki aynı bölgede daha önce de düzenlenen saldırıların, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyelerince yapıldığı tahmin ediliyor.

Aynı bölgede 19 Aralık'ta silahlı kişilerce bir pazar yerine düzenlenen saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Uganda Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Felix Kulayigye ise saldırganların, bölgede yapılan operasyonlarda elebaşları yakalanan Demokratik İttifak Güçlerinin üyeleri olduğunu ileri sürmüştü.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluştu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya Diplomasi Forumu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü - Son Dakika


13:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Özerklik' çıkışına sert yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40
2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki

Son Dakika
13:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40 Vatandaş en çok kimi merak etti? İşte siyasilerin 2023 karnesi
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15 MHP Lideri Bahçeli'den DEM Parti'ye sert yanıt: Teröristleri imha edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Uganda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement