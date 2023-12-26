Uganda\'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Uganda'da kimliği belirsiz kişilerce bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Kamwenge Bölge Komiseri Isiah Byarugaba Kanyamahane, sivillere yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Kanyamahane, "Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, 3 sivil hayatını kaybetti, bulundukları ev de ateşe verildi." ifadesini kullandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırındaki aynı bölgede daha önce de düzenlenen saldırıların, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyelerince yapıldığı tahmin ediliyor.

Aynı bölgede 19 Aralık'ta silahlı kişilerce bir pazar yerine düzenlenen saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Uganda Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Felix Kulayigye ise saldırganların, bölgede yapılan operasyonlarda elebaşları yakalanan Demokratik İttifak Güçlerinin üyeleri olduğunu ileri sürmüştü.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluştu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor.