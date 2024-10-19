Sanatçı Uğur Işılak, Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Işılak, ilçe merkezindeki etkinlik alanında verdiği konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sanatçının şarkılarına, konsere katılan çok sayıda vatandaş eşlik etti.
Konser sonunda, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ve Belediye Başkanı Mahmut Dal, Uğur Işılak'a çeşitli hediyeler verdi.
Son Dakika › Güncel › Uğur Işılak Saimbeyli'de Konser Verdi - Son Dakika
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