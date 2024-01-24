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Uğur Mumcu, Kırşehir'de anıldı - Son Dakika
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Uğur Mumcu, Kırşehir'de anıldı

Ankara'da yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketi Kırşehir'de düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene Kırşehir Belediye Başkanı, CHP Kırşehir Milletvekili ve vatandaşlar katıldı. Uğur Mumcu'nun cesur ve öngörülü gazetecilik anlayışı vurgulandı.

24.01.2024 - 17:55,
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ANKARA'daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketi Kırşehir'de anıldı.

Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993 tarihinde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 31'inci yıl dönümünde memleketinde anma töreni düzenlendi. Uğur Mumcu Basın Anıtı önünde gerçekleşen törene, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve vatandaşlar katıldı. CHP Kırşehir il yöneticileri tarafından Uğur Mumcu Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 24 Ocak 1993'te katledilen demokrasi savunucusu gazeteci-yazar hemşehrimiz Uğur Mumcu hümanist, eşit, özgür ve insanca bir yaşamı savunuyordu. Uğur Mumcu, meslek ilkeleri doğrultusunda nasıl gazetecilik yapılacağının en iyi örneklerinden biri olarak kalplerimizdeki yerini korumaya devam ediyor. Uğur Mumcu, halktan ve demokrasiden yana gerçek bir gazeteciydi. Onun, 'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' sözünü bugün çok daha iyi anlıyoruz dedi.

'İHİYACIMIZ OLAN, UĞUR MUMCU GİBİ CESUR GAZETECİLERİN ARTMASIDIR'

Gazetecilik mesleğinin de zor bir sınavdan geçtiğini belirten Başkan Ekicioğlu, Görevi gerçekleri aktarmak olan gazetecilik; yalanı, iftirayı iş edinmiş görünüyor. Demokrasimizin gelişmesi için bugün ihtiyacımız olan şey, Uğur Mumcu gibi cesur ve araştırmacı gazetecilerin sayısının artmasıdır. Gazeteciler bağımsız, cesur olsunlar ki hukuksuzlukları, adaletsizlikleri, yolsuzlukları yazabilsinler. Bugün, bağımsız gazeteciliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. Hepinizin bildiği üzere Uğur Mumcu, Kırşehir'de dünyaya geldi. Bu da bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Uğur Mumcu, ülkemizin çok önemli bir aydınıydı. Aydınların en önemli özelliği öngörülü olmalarıdır. O, yıllar öncesinden birçok konuda herkesi uyardı. Sadece onun yazdıkları okunsa ve uyarıları dikkate alınsaydı ülkemizde yaşanan birçok sıkıntı ve felaket yaşanmazdı ifadelerini kullandı. (DHA)

Uğur Mumcu, Kırşehir\'de anıldı
Kaynak: DHA
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