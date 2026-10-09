UKMTO, BAE açıklarında gemiye mühimmat vurulduğunu, yangının söndürüldüğünü duyurdu - Son Dakika
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UKMTO, BAE açıklarında gemiye mühimmat vurulduğunu, yangının söndürüldüğünü duyurdu

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UKMTO, BAE'nin El Cezire bölgesinin 13 deniz mili batısında bir geminin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu duyurdu. Saldırı sonrası gemide çıkan yangın söndürüldü; mürettebatın durumu, hasarın boyutu ve olası çevresel etkiler henüz bilinmiyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El Cezire bölgesinin 13 deniz mili batısında kaynağı belirsiz mühimmatla vurulan bir gemide yangın çıktığını duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, BAE açıklarında bir geminin TSİ 13.00 sularında kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna ilişkin birden fazla kaynaktan bilgi alındığı belirtildi.

Gemiye saldırının, BAE'nin El Cezire bölgesinin 13 deniz mili batısında gerçekleştiği bildirilirken saldırının ardından gemide yangın çıktığı, yangının daha sonra söndürüldüğü aktarıldı.

Mürettebatın durumunun, gemideki hasarın boyutunun ve olası çevresel etkilerin ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriDenizcilikEl CezireGüvenlikGüncelDünyaSon Dakika

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